الاحتفاظ بعون حماية مدنية وادراج أمني بالتفتيش تورطا في اغتصاب طفلة

افاد المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم العمومية بإلمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد جابر الغنيمي لباب نات" ان النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ بعون بالحماية المدنية وادراج أمني بالتفتيش وذلك على خلفية اتهامهما باغتصاب طفلة قاصر عمرها 15 سنة وبعض الاشهر بعد تحويل وجهتها الى مكان مهجور.



وقال الناطق الرسمي أن تقرير الطب الشرعي أثبت ان المتضررة تعرضت حديثا للاغتصاب... مشيرا الى ان منطلق الابحاث في القضية كان اثر شكاية تقدمت بها امراة الى النيابة العمومية بإلمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد افادت فيها ان ابنتها القاصر تعرضت للاغتصاب من قبل عون حماية مدنية وامني وفق تصريحها مبينا انه تم عرض المتضررة على الطب الشرعي الذي اكد تعرضها حديثا للاغتصاب فتم تعهيد فرقة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل بمنطقة الحرس الوطني بسيدي بوزيد بالبحث وبعد سماع عون الحماية المدنية تم مراجعة النيابة العمومية التى اذنت بالاحتفاظ به وادراج شريكه الذي لم يحضر بالتفتيش...



