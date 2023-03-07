رجة أرضية بقوة 3 درجات على سلم ريشتر جنوب شرق نفزة بباجة

Publié le Mardi 07 Mars 2023 - 07:56 قراءة: 0 د, 12 ث
      
سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي، رجة أرضية جنوب شرق معتمدية نفزة من ولاية باجة بلغتت قوتها 3،0 درجات على سلم ريشتر وذلك مساء أمس على الساعة 23 و3 دقائق بالتوقيت المحلي






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