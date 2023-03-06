البنك الدولي يوضّح بخصوص تعليق المناقشات مع تونس

أفاد رئيس مجموعة البنك الدولي أن البنك قام في الوقت الراهن بتعليق المناقشات بشكل مؤقت حول إطار الشراكة القُطْريّة للبنك الدولي مع تونس، والذي يحدد التوجهات الاستراتيجية لأنشطة العمليات في المدى المتوسط (2023-2027).





وأوضح في بلاغ صادر عن البنك الدولي أن الحوار مستمر ومتواصل مع السلطات التونسية.



وكان رئيس مجموعة البنك الدولي، قد بعث برسالة داخلية للموظفين حول الأحداث الأخيرة في تونس والتي تثير قلقًا عميقًا لمجموعة البنك الدولي وموظفيها.



وجاء في مضمون الرسالة "إن سلامة المهاجرين والأقليات وإدماجهم يعتبر جزءًا من القيم الأساسية لمؤسستنا المتمثلة في الإدماج والاحترام ومناهضة العنصرية بجميع أشكالها وأنواعها. وقد أعربت إدارة مجموعة البنك الدولي عن ذلك بوضوح للحكومة التونسية. كما أننا لاحظنا الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة للتخفيف من حدة الوضع.

وتكرس مجموعة البنك الدولي عملها في تونس للمساعدة في خلق حياة أفضل لجميع الأشخاص، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين أو مهاجرين. كما نود التأكيد بأن البنك الدولي مازال يعمل بشكل كامل في تونس من أجل شعبها و بهذه القيم".



