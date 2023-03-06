شهرين "سرسي "في حق 4 شبان حرقوا علم الولايات المتحدة الامريكية

شهرين "سرسي "في حق 4 شبان حرقوا علم الولايات المتحدة الامريكية

Publié le Lundi 06 Mars 2023 - 21:07 قراءة: 0 د, 30 ث
      
اصدرت مساء اليوم هيئة الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس،حكما بشهرين سجنا مع تأجيل التنفيذ ( سرسي) في حق 4 شبان، وذلك على خلفية اتهامهم بحرق علم الولايات المتحدة الامريكية خلال وقفة احتجاجية تم تنظيمها خلال الاسبوع الفارط امام المسرح البلدي.


وكانت وزارة الداخلية أعلنت يوم 4 مارس أنه على إثر إقدام بعض الأشخاص يوم 04 مارس 2023 على حرق علم الولايات المتحدة الأمريكية على هامش وقفة احتجاجية انتظمت على مستوى المسرح البلدي بشارع الحبيب بورڤيبة بالعاصمة، تولت الوحدات الأمنية ضبط المعنيين وبمراجعة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس في شأنهم، أذنت بفتح بحث عدلي في الغرض والإحتفاظ بهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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