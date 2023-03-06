3 سنوات سجنا ومراقبة ادارية لمدة عامين لشاب حاول السفر الى بؤر التوتر

قضت ليلة الجمعة هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس،ب3 سنوات سجنا ومراقبة ادارية لمدة عامين اثر انتهاك العقوبة وذلك من اجل تهمة العزم المقترن بعمل تحضيري للانضمام خارج تراب الجمهورية لتنظيم ارهابي اتخذ من الارهاب وسيلة لتحقيق اغراضه وذلك على خلفيه ضبطه بالحدود التركية السورية بصدد التسلل خلسة الى التراب السوري والقتال ضمن تنظيم داعش الارهابي.





ووفق ملف القضية فان المتهم تبنى الفكر الجهادي التكفيري بعد أن تم استقطابه في المساجد والخيمات الدعوية التى كان ينظمها تنظيم انصار الشريعة المحظور،وانه في احدى المناسبات تاثر بخطب تحرض على الجهاد في سوريا فقرر "النفير" الى هناك.





