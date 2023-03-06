سنية الدهماني: الطبوبي رجل عاقل في عش مجانين

قالت المحامية سنية الدهماني في مداخلة ببرنامج " الراف ماغ" الذي يبث عبر أمواج إذاعة " ديوان اف ام" ان نور الدين الطبوبي امين عام اتحاد الشغل هو رجل رصين وعاقل في عش مجانين.
وشددت الدهماني على ان نور الدين الطبوبي دعا مرارا الى الحوار لكن تم تجاهله من قبل السلطة مضيفة " تدخل الاتحاد في الشان السياسي في تونس ليس جديدا وذلك لتداخل العمل السياسي مع الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية".
وتابعت الدهماني " خطاب التخوين والاستقواء بالاجنبي لم يعد مقبولا من الجميع والشعب سيدفع فاتورة الخصومة بين الاتحاد والرئاسة".
وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، دعا يوم السبت الماضي ، القوى التقدمية والمدنية إلى الوحدة من أجل الدفاع عن الحريات في تونس معبّرا عن رفضه ما وصفه بخطاب المزايدات في ردّ على انتقادات وجّهها رئيس الجمهورية للمواقف الصّادرة عن المنظمة العمالية.
وقال الطبّوبي خلال تجمع عمالي، انتظم أمام مقر الاتحاد بساحة محمد علي بالعاصمة، " إن اتحاد الشغل سيوسّع من قاعدة الالتقاء مع قوى الطيف المدني والحقوقي"، مؤكدا أن تونس الآن أحوج إلى الوحدة الوطنية أكثر من أي وقت مضى.
وعبّر عن رفض اتحاد الشغل لما وصفه بخطاب المزايدات في ردّ منه على انتقادات وجّهها رئيس الجمهورية للمواقف الصّادرة عن اتحاد الشّغل على خلفية تنظيم مسيرة اليوم السبت للدفاع عن الحريات والحق النقابي .
وأكّد أن كل مؤامرة تستهدف دور اتحاد الشغل سيكون مصيرها الفشل الحتمي وأن الاتحاد لن يتوانى مطلقا عن الالتزام بدوره الوطني في الدفاع عن الحقوق والحريات، مجدّدا تمسك المنظمة بالمبادرة التي طرحتها مع كل من عمادة المحامين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان.
وعبر من ناحية أخرى عن استنكاره ما وصفه بتعرض المنظمة وعدد من النشطاء لحملة التشويه والتحريض على العنف من طرف من وصفهم ب"أبواق " تحسب نفسها كل مرة على السلطة.
الفيديو دقيقة6 و30ث
وشددت الدهماني على ان نور الدين الطبوبي دعا مرارا الى الحوار لكن تم تجاهله من قبل السلطة مضيفة " تدخل الاتحاد في الشان السياسي في تونس ليس جديدا وذلك لتداخل العمل السياسي مع الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية".
وتابعت الدهماني " خطاب التخوين والاستقواء بالاجنبي لم يعد مقبولا من الجميع والشعب سيدفع فاتورة الخصومة بين الاتحاد والرئاسة".
وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، دعا يوم السبت الماضي ، القوى التقدمية والمدنية إلى الوحدة من أجل الدفاع عن الحريات في تونس معبّرا عن رفضه ما وصفه بخطاب المزايدات في ردّ على انتقادات وجّهها رئيس الجمهورية للمواقف الصّادرة عن المنظمة العمالية.
وقال الطبّوبي خلال تجمع عمالي، انتظم أمام مقر الاتحاد بساحة محمد علي بالعاصمة، " إن اتحاد الشغل سيوسّع من قاعدة الالتقاء مع قوى الطيف المدني والحقوقي"، مؤكدا أن تونس الآن أحوج إلى الوحدة الوطنية أكثر من أي وقت مضى.
وعبّر عن رفض اتحاد الشغل لما وصفه بخطاب المزايدات في ردّ منه على انتقادات وجّهها رئيس الجمهورية للمواقف الصّادرة عن اتحاد الشّغل على خلفية تنظيم مسيرة اليوم السبت للدفاع عن الحريات والحق النقابي .
وأكّد أن كل مؤامرة تستهدف دور اتحاد الشغل سيكون مصيرها الفشل الحتمي وأن الاتحاد لن يتوانى مطلقا عن الالتزام بدوره الوطني في الدفاع عن الحقوق والحريات، مجدّدا تمسك المنظمة بالمبادرة التي طرحتها مع كل من عمادة المحامين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان.
وعبر من ناحية أخرى عن استنكاره ما وصفه بتعرض المنظمة وعدد من النشطاء لحملة التشويه والتحريض على العنف من طرف من وصفهم ب"أبواق " تحسب نفسها كل مرة على السلطة.
الفيديو دقيقة6 و30ث
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