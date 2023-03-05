مباركة البراهمي: علاقتنا بالطبوبي انتهت منذ ان وجه التحية لعلي العريض من داخل المرناقية

مباركة البراهمي: علاقتنا بالطبوبي انتهت منذ ان وجه التحية لعلي العريض من داخل المرناقية

Publié le Dimanche 05 Mars 2023 - 20:12 قراءة: 0 د, 23 ث
      
قالت مباركة البراهمي زوجة الشهيد محمد البراهمي في تصريح لبرنامج " بلا قناع" ان علاقتها بالاتحاد العام التونسي للشغل انتهت منذ أن وجه أمينه العام التحية للمعتقلين في المرناقية بمن فيهم وزير الداخلية الأسبق علي العريض الذي اتهمته بالوقوف وراء اغتيال زوجها.
وأضافت مباركة البراهمي " لن نسامح نور الدين الطبوبي واتحاد الشغل ولا المنظومة السابقة عما اقترفوه بحق تونس".
وتابعت " القضاء بدأ يتعافى لمواجهة الفاسدين وكشف جميع الحقائق حول عمليات الاغتيال السياسي".


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 262761

Falfoul  (Tunisia)  |Dimanche 05 Mars 2023 à 23h 02m |           
الاعلام هو الذي جعل من كل ثقيل الفهم وبليد الادراك نجما ... المشهد الاعلامي غزاه البلهاء والتافهين ...



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