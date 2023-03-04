قناة حنبعل تؤكد استئناف البث بعد توقف نتيجة تماس كهربائي

أعلنت قناة حنبعل استئناف البث بعد توقفها بسبب خلل تقني ناتج عن تماس كهربائي .

وقالت القناة في توضيح نشرته في صفحتها الرسمية على الفايسبوك اليوم السبت انها استنافت بث برامجها مع خلل مؤقت في الصورة ناجم عن مخلفات حدوث تماس كهربائي خارج مقر القناة بأحد أعمدة الشركة التونسية للكهرباء و الغاز مما تسبب في أضرار جسيمة في تجهيزات البث .

واكدت ان تقنيي القناة يسعون لتجاوز هذا الاشكال المؤقت نهائيا في اقرب الاجال.. .





