رئيسة الحكومة تؤكد في لقاء بنائبة عميدة السفراء الأفارقة ضرورة التعامل مع ملف الهجرة حسب مقاربة شاملة

Aminata Touré



Au regard du traitement inacceptable des ressortissants subsahariens en Tunisie et des déclarations racistes et haineuses du Président Kaïs Saied, il faut suspendre la participation de la Tunisie des instances de l’Union Africaine — Aminata TOURE (@aminatatoureklk) March 2, 2023

Nous demandons au Président @Macky_Sall d’affréter sans délais son avion pour aller chercher nos compatriotes en #Tunisie et que l’ambassadeur de #Tunisie au #Sénégal soit renvoyé à #Tunis jusqu’à nouvel ordre avec un message d’indignation. — Aminata TOURE (@aminatatoureklk) March 2, 2023

أكدت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، خلال لقاء ، بنائبة عميدة السفراء الأفارقة، سفيرة دولة السنغال بتونس زاما تولايا با فاي، أمس الجمعة، بقصر الحكومة بالقصبة، على وجوب التعامل مع ملف الهجرة حسب مقاربة شاملة تعتمد على التنسيق التام وتراعي كرامة الإنسان وتمنع الاتجار فيه وتنشر القانون الدولي الإنساني، حسب بلاغ ، صادرالسّبت، عن رئاسة الحكومة.وأبرزت حرص تونس على التعامل مع ملف الهجرة حسب ما تقتضيه المواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني في كنف احترام سيادة القانون التونسي، لافتة إلى أنها كانت سباقة في التشريع من أجل حفظ كرامة المهاجرين دون تمييز، حسب البلاغ الذي لفت إلى أن اللقاء مثّل، مناسبة لاستعراض الروابط الأخوية التاريخية وعلاقات التعاون المشترك التي تجمع تونس بكافة الدول الإفريقية وسبل تعزيزها في العديد من المجالات.ودعت بودن إلى توحيد جهود الدول الإفريقية حول ملف الهجرة، لما له من أهمية وإلى وجوب العمل على تمكين الشباب والمرأة وخلق فرص عمل ودفع الاستثمار ومحاربة الفقر حسب رؤية شاملة في كل القارة الإفريقية لمعالجة هذا التحدي.من جانبها، أكدت نائبة عميدة السفراء الأفارقة، أنها أرسلت رسالة طمأنة لسلطات بلادها مذكرة خلال اللقاء بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين تونس والسينغال، مثمنة ما تقوم به الحكومة التونسية مستعرضة سبل التعاون في ملف الهجرة، حسب البلاغ.وكانت رئيسة الوزراء السينغالية السابقة أميناتا توريه انتقدت تعاطي السلطات التونسية مع الأفارقة من جنوب الصحراء وانتقدت ما وصفتها خطابات الكراهية والتصريحات العنصرية الصادرة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد.ودعت أميناتا توريه على ضوء ذلك بتعليق عضوية تونس في الاتحاد الافريقي كما دعت الي تعليق مشاركة تونس في كاس امم افريقيا لكرة القدم.كما وجهت رئيسة الوزراء السينغالية السابقة دعوة لرئيس الجمهورية السينغالي الي طرد السفير التونسي واجلاء رعايا بلادها من تونس.