اليوم... إتحاد الشغل ينظّم مسيرة للمطالبة بحرية العمل النقابي

تجمع أعضاء الاتحاد العام التونسي للشغل ببطحاء محمد علي اليوم السبت 4 مارس 2023 للمطالبة بحرية العمل النقابي.
ورفع المتظاهرون شعارات عديدة مثل " حريات حريات الإتحاد اقوى قوة في البلاد" و " الحق للنقابي حرية موش مزية" ''لا للتحريض ضد إتحاد الشغل'' و''يا حشاد يا حشاد الحكومة باعت البلاد'' و ''نقابل نموت على بلادي وحق الإضراب حق دستوري'' وغيرها من الشعارات.
والمنتظر ان يلقي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، كلمة اثناء التجمع العمالي بخصوص الوضع العام في البلاد.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، علّق خلال لقاءه امس الجمعة في قصر قرطاج ، بوزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، على مسيرة اتحاد الشغل، حيث قال أن "الاتحاد حرّ في تنظيم المظاهرات، ولكنه غير حر في دعوة الأجانب للمشاركة فيها".
وقال رئيس الدولة "إنه من غير المقبول على أي مقياس من المقاييس، أن يدعو الاتحاد الأجانب للتظاهر في تونس"، مضيفا القول: "تونس ليست ضيعة أو بستانا"، وفق تعبيره.
ورفع المتظاهرون شعارات عديدة مثل " حريات حريات الإتحاد اقوى قوة في البلاد" و " الحق للنقابي حرية موش مزية" ''لا للتحريض ضد إتحاد الشغل'' و''يا حشاد يا حشاد الحكومة باعت البلاد'' و ''نقابل نموت على بلادي وحق الإضراب حق دستوري'' وغيرها من الشعارات.
والمنتظر ان يلقي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، كلمة اثناء التجمع العمالي بخصوص الوضع العام في البلاد.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، علّق خلال لقاءه امس الجمعة في قصر قرطاج ، بوزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، على مسيرة اتحاد الشغل، حيث قال أن "الاتحاد حرّ في تنظيم المظاهرات، ولكنه غير حر في دعوة الأجانب للمشاركة فيها".
وقال رئيس الدولة "إنه من غير المقبول على أي مقياس من المقاييس، أن يدعو الاتحاد الأجانب للتظاهر في تونس"، مضيفا القول: "تونس ليست ضيعة أو بستانا"، وفق تعبيره.
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