ايقاف وزير الفلاحة السابق محمد بن سالم وعائلته تنفي محاولته اجتياز الحدود التونسية الليبية ‎‎

تم صباح الجمعة 3 مارس، حوالي الساعة الحادية عشرة والنصف ايقاف وزير الفلاحة الاسبق والقيادي المستقيل من حركة النهضة محمد بن سالم.



وعلى عكس ما نشرته بعض وسائل الاعلام وصفحات الفايسبوك بخصوص ايقاف محمد بن سالم أثناء محاولته اجتياز الحدود التونسية الليبية وهو يحمل مبلغ مالي هام فقد تم نشر توضيح على صفحته الرسمية على موقع الفايسبوك يرجّح انه من طرف العائلة.

وحسب ما ورد في صفحة بن سالم فقد تم ايقافه في الطريق الرابطة بين مدنين وتطاوين حيث كان يتنقل في اطار زيارة عائلية ولم يكن بحوزته مبلغ مالي كبير.



واشارت الصفحة الي أن عائلة بن سالم والمحامين لا يعرفون الي الان مكان تواجده ولا حالته الصحية خاصة وانه يعاني أمراض القلب والسكري وضغط الدم.





