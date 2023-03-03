رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان تدعو لإخلاء سبيل الطلبة الأفارقة ممن تثبت براءتهم

اصدرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بلاغا اليوم الجمعة، تعلم من خلاله أن 10 طلبة أفارقة جنوب الصحراء قد وقع تحويلهم مباشرة لمركز الوردية للمهاجرين بعدما تمت تبرئتهم من القضاء.

وأفادت الرابطة أن البعض منهم بصدد إنجاز امتحاناتهم، ووقع حرمانهم من ذلك، راجية من الجهات الرسمية التعاطي مع القضية بكل مسؤولية وإخلاء سبيل الطلبة الذين ثبتت براءتهم.









