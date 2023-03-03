زغوان: استرجاع ضيعة دولية فلاحية بمساحة 430 هك

في إطار حرص الدولة على حسن استغلال وتوظيف العقارات الدولية، تولت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بولاية زغوان اليوم الجمعة 03 مارس 2023 استرجاع الضيعة الدّولية الفلاحية "عين الباطرية 1" والكائنة بمعتمدية الزريبة وذلك تنفيذا لقرار إسقاط حق صادر عن وزيري أملاك الدّولة والشؤون العقارية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وعلى إثر إخلال المستثمر بتعهداته التعاقدية والإنمائية.هذا وقد جرت عملية الاسترجاع بحضور كافة السلط الإدارية والجهوية وتم تسليم العقار المسترجع إلى مصالح ديوان الأراضي الدّولية للتعهد به إلى حين إعادة توظيفه في أحسن الآجال وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.