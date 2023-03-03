زغوان: استرجاع ضيعة دولية فلاحية بمساحة 430 هك

Publié le Vendredi 03 Mars 2023 - 16:11 قراءة: 0 د, 28 ث
      
في إطار حرص الدولة على حسن استغلال وتوظيف العقارات الدولية، تولت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بولاية زغوان اليوم الجمعة 03 مارس 2023 استرجاع الضيعة الدّولية الفلاحية "عين الباطرية 1" والكائنة بمعتمدية الزريبة وذلك تنفيذا لقرار إسقاط حق صادر عن وزيري أملاك الدّولة والشؤون العقارية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وعلى إثر إخلال المستثمر بتعهداته التعاقدية والإنمائية.
هذا وقد جرت عملية الاسترجاع بحضور كافة السلط الإدارية والجهوية وتم تسليم العقار المسترجع إلى مصالح ديوان الأراضي الدّولية للتعهد به إلى حين إعادة توظيفه في أحسن الآجال وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 262640



En continu...

Toutes les news...
الأحد 05 مارس 2023 | 13 شعبان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:45 18:19 15:46 12:38 06:45 05:19
Babnet
15°
 Babnet15° Babnet % 55 :الرطــوبة
تونــس Babnet
7.2 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
15°-718°-819°-921°-1224°-13
  • Avoirs en devises
    22220,1

  • (3 mars)
  • Jours d'importation
    96
  •              1 € = 3,33288 DT        1$ =3,13826 DT
  • Solde Compte du Trésor   (3 mars)   1224,1 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
   