ادارة فايسبوك تغلق صفحة المحامية وفاء الشاذلي وصفحات أخرى بسبب نشر خطابات الكراهية والميز العنصري والتحريض على العنف

ادارة فايسبوك تغلق صفحة المحامية وفاء الشاذلي وصفحات أخرى بسبب نشر خطابات الكراهية والميز العنصري والتحريض على العنف

Publié le Vendredi 03 Mars 2023 - 13:52 قراءة: 0 د, 20 ث
      
قامت الجمعة 3 مارس، ادارة موقع الفايسبوك بغلق مجموعة من الصفحات بصفة نهائية من بينها صفحة المحامية وفاء الشاذلي وصفحة الحزب القومي التونسي.
وحسب ما ذكرته منظمة انا يقظ فان اغلاق هذه الصفحات ياتي على خلفية ما تنشره الصفحات المذكورة من خطابات كراهية وميز عنصري وتحريض على العنف وبعد ان ابلغت المنظمة ادارة الموقع بهذه التجاوزات.


Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 262634

Haffou  (Saudi Arabia)  |Vendredi 03 Mars 2023 à 14h 23m |           
دعاء الشر


Rommen  (Tunisia)  |Vendredi 03 Mars 2023 à 14h 08m |           
اذا الخبر صحيح يسمى شلبوخ من النوع الرفيع
من الخارج
النهضة حتى لما تسكت هي يصلفقولها في بلاصتها



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