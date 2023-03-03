قامت الجمعة 3 مارس، ادارة موقع الفايسبوك بغلق مجموعة من الصفحات بصفة نهائية من بينها صفحة المحامية وفاء الشاذلي وصفحة الحزب القومي التونسي.

وحسب ما ذكرته منظمة انا يقظ فان اغلاق هذه الصفحات ياتي على خلفية ما تنشره الصفحات المذكورة من خطابات كراهية وميز عنصري وتحريض على العنف وبعد ان ابلغت المنظمة ادارة الموقع بهذه التجاوزات.





