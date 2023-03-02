كذّبت الخميس 2 مارس، عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين في قضية "التٱمر على أمن الدولة" دليلة مصدق تصريحات النائبة بالبرلمان الجديد فاطمة المسدي بخصوص وجود مؤيدات أخرى تثبت وجود مخطط لجلب اسلحة وتنفيذ عملية اغتيال وان الملف الموجود لدى المحامين لا يمثل سوى 10 بالمائة من ملف القضية.
وقالت دليلة مصدق "النيابة العمومية أعلمتنا بأنه لا وجود لأي مؤيدات او اوراق اخرى وان الملف الوحيد للقضية هو الموجود لدى التحقيق ولدى المحامين ولا وجود لأي ملف ٱخر لدي أي طرف ٱخر".
وكانت فاطمة المسدي، قالت الاربعاء 1 مارس، ان ملف التٱمر على أمن الدولة ليس فارغا كما يروج البعض بل هو ملف كشف عن مخطط كبير تم تحضيره.
واشارت الي وجود مخطط يتعلق بجلب مرتزقة وسلاح الي جانب مخطط سياسي واعلامي موضحة ان هناك سيناريو دموي وسيناريو غير دموي ما يعني ان هناك جهازا كامل يخطط للانقلاب وتغيير هيئة الدولة.
وتابعت قائلة انه عندما تكشف النيابة العمومية عن التقاصيل ستكون الحقائق مزلزلة فهناك اشخاص متورطين من الحجم الثقيل، من سياسين ومن المجتمع المدني واعلاميين وغيرهم ممن كنا نعتقد انهم وطنيون وشرفاء ليتضح أنهم يتٱمرون على تونس ويستقواو بالاجانب.
وقالت دليلة مصدق "النيابة العمومية أعلمتنا بأنه لا وجود لأي مؤيدات او اوراق اخرى وان الملف الوحيد للقضية هو الموجود لدى التحقيق ولدى المحامين ولا وجود لأي ملف ٱخر لدي أي طرف ٱخر".
وكانت فاطمة المسدي، قالت الاربعاء 1 مارس، ان ملف التٱمر على أمن الدولة ليس فارغا كما يروج البعض بل هو ملف كشف عن مخطط كبير تم تحضيره.
واشارت الي وجود مخطط يتعلق بجلب مرتزقة وسلاح الي جانب مخطط سياسي واعلامي موضحة ان هناك سيناريو دموي وسيناريو غير دموي ما يعني ان هناك جهازا كامل يخطط للانقلاب وتغيير هيئة الدولة.
وتابعت قائلة انه عندما تكشف النيابة العمومية عن التقاصيل ستكون الحقائق مزلزلة فهناك اشخاص متورطين من الحجم الثقيل، من سياسين ومن المجتمع المدني واعلاميين وغيرهم ممن كنا نعتقد انهم وطنيون وشرفاء ليتضح أنهم يتٱمرون على تونس ويستقواو بالاجانب.
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