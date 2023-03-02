حقّق البطل الاولمبي التونسي أيوب الحفناوي رقما شخصيا جديدا في سباق 1500 متر بملتقى Pro Tyr de fort بالولايات المتحدة الامريكبة بتوقيت 15.00.24 متفوقا على البطل الاولمبي الامريكي بوبي فينك الذي حل ثالثا في السباق بتوقيت 15.02.54، وفق ما جاء في تدوينة للجنة الوطنية الأولمبية على صفحتها بفيسبوك.
أيوب الحفناوي يحقّق رقما شخصيا جديدا في سباق 1500 متر
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الخميس 02 مارس 2023 | 10 شعبان 1444
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