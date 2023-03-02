سنية الدهماني: بيان الخارجية الخاص بالدبلوماسيين فيه نفاق وتجاوز للبروتوكول

سنية الدهماني: بيان الخارجية الخاص بالدبلوماسيين فيه نفاق وتجاوز للبروتوكول

Publié le Jeudi 02 Mars 2023 - 08:48قراءة: 0 د, 53 ث
      
قالت المحامية سنية الدهماني في مداخلة عبر أمواج إذاعة " الديوان اف ام" اليوم الخميس ان بيان وزارة الخارجية بشان تدخل الدبلوماسيين الأجانب في شؤون تونس فيه كثير من النفاق.
وأضافت " اذا كان هنالك تدخل فعلى الحكومة طرد هؤلاء الدبلوماسيين لا ان تصدر البيانات" متابعة " بيان الخارجية ضد الدبلوماسيين الأجانب فيه نفاق وتجاوز للبروتوكول".
وتابعت " مهام الدبلوماسيين الأجانب والسفراء ربط علاقات مع سياسيين تونسيين ورجال اعمال وهذا عادي ويحصل في كل الدول".

وكانت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أكدت في بلاغ لها مساء يوم الثلاثاء ، "حرص تونس على تسهيل عمل واتصالات البعثات الدبلوماسيّة المعتمدة لديها خدمة لعلاقات الصداقة والتعاون مع البلدان الشقيقة والصديقة مؤكدة في ذات الوقت على ضرورة التقيّد بمقتضيات اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسيّة التي تنصّ على وجوب احترام الدبلوماسيين لقوانين الدولة المعتمدين لديها وعدم التدخل في شؤونها الدّاخلية".".

وقد ذكرت الوزارة في مستهل بلاغها "ان هذا التاكيد جاء على خلفية ما تم تداوله في عدد من وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي بخصوص تتبّع بعض الأشخاص على خلفيّة اتصالاتهم مع بعثات دبلوماسية معتمدة بتونس".



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