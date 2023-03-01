الإفراج عن كل من وسام الصغير بثينة الخليفي وأسامة غلام

الإفراج عن كل من وسام الصغير بثينة الخليفي وأسامة غلام

Publié le Mercredi 01 Mars 2023 - 16:50قراءة: 0 د, 27 ث
      
أعلن المحامي يوسف الباجي في تصريح لمكتب "وات" باريانة أن المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بأريانة قرر عشية اليوم الأربعاء 1مارس الافراح عن النشطاء وسام الصغير و بثينة الخليفي وأسامة غلام الذين تم إيقافهم الاثنين بمركز الأمن بحي النصر بعد كتابة "تاغ" على سور مستشفى محمود الماطري تدعو إلى إطلاق سراح عصام الشبابي.

وقد تمت إحالة الموقوفين على المحكمة بتهمة الاعتداء على الملك العام وهضم جانب موظف.

وقد نظم عدد من النشطاء ومن ممثلي المنظمات صباح اليوم وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بأريانة للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين.


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