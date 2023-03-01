تشيكيا تسلم مستشفى "البشير حمزة" معدّات وتجهيزات طبّية لأقسام طبّ الأطفال وقاعات العمليات وقسم الإنعاش وقسم الأمراض السرطانيّة

Publié le Mercredi 01 Mars 2023 - 14:11قراءة: 0 د, 21 ث
      
تحت إشراف وزارة الصحّة، انتظم مساء يوم الثلاثاء 28 فيفري 2023 بمستشفى "البشير حمزة" للأطفال بباب سعدون موكب تسلم هبة من جمهورية تشيكيا حضره كل من المدير العام للصحة وسفير الجمهوريّة التشيكيّة بتونس Yan Vycital إلى جانب ممثل جمعية سليمة وإطارات وزارة الصحة والمستشفى.
وتتكوّن هذه الهبة من معدّات وتجهيزات طبّية لأقسام طبّ الأطفال وقاعات العمليات وقسم الإنعاش متعدّد الاختصاصات وقسم الأمراض السرطانيّة إلى جانب أسرّة إنعاش للرّضع وحاضنات أطفال.

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