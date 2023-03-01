رئيس الوزراء القطري يزور مكتب الزعيم الحبيب بورقيبة وقصر النجمة الزهراء

أدى أمس الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري خلال لقائه أمس برئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن زيارة الى مكتب الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة في قصر القصبة واطلع على محتوياته التي تعتبر كنزا تاريخيا للجمهورية التونسية.وقام رئيس الوزراء القطري، و رئيسة الحكومة لتونسية نجلاء بودن، بزيارة إلى متحف قصر النجمة الزهراء في العاصمة تونس.واطلع رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري خلال الزيارة على التحف والقطع والأعمال الفنية التاريخية والمعاصرة، كما استمع من القائمين على المتحف إلى شرح حول ما يضمه من مقتنيات متصلة بالفن والثقافة التونسية.وكان النظيران التونسي والقطري قد اجتمعا أمس بقصر الحكومة بالقصبة وجرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي وسبل تطويرها على كافة الصعد، وفي هذا الصدد أكد الجانبان على تطلع حكومتي البلدين لتطوير التعاون المشترك بما يعزز العلاقات في مختلف المجالات خصوصا في مجالات الاقتصاد والطاقة والصحة والعمل والرياضة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.وحضر الاجتماع أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لمعاليه. وحضر الاجتماع من الجانب التونسي عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين.