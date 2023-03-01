المحكمة الادارية ترفض مطلب ايقاف تنفيذ قرار اعفاء رئيس بلدية بنزرت من مهامه

رفض الرئيس الأول للمحكمة الادارية مطلب ايقاف تنفيذ قرار اعفاء رئيس بلدية بنزرت من مهامه وفق ما نقلته اذاعة موزاييك .



وكان رئيس الجمهورية أصدر بتاريخ 28 نوفمبر الماضي أمرا يقضي باعفاء رئيس بلدية بنزرت من مهامه فتولى هذا الأخير الطعن في أمر اعفائه لدى المحكمة الادارية مع تقديم مطلب ايقاف تنفيذ للرئيس الأول للمحكمة الادارية لايقاف تنفيذ ذلك الأمر الا أنه تقرر رفض مطلبه.



