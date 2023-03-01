مصدر من الخارجية: نعمل على إيجاد حل عاجل للتونسيين المحكومين بالسجن في الجزائر

أكد مصدر من وزارة الخارجية لاذاعة شمس اف ام، اليوم الاربعاء، ان الوزارة تتابع موضوع التونسيين السبعة الذين حكم عليهم في الجزائر بالسجن 5 سنوات بتهمة تهريب مواد غذائية مدعمة .
وشدد نفس المصدر ان الخارجية والسلطات التونسية تحاول العمل على هذا الملف مع السلطات الجزائرية دون التدخل في القضاء الجزائري، لايجاد حل عاجل للملف.
وشدد نفس المصدر ان الخارجية والسلطات التونسية تحاول العمل على هذا الملف مع السلطات الجزائرية دون التدخل في القضاء الجزائري، لايجاد حل عاجل للملف.
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