مصدر من الخارجية: نعمل على إيجاد حل عاجل للتونسيين المحكومين بالسجن في الجزائر

Publié le Mercredi 01 Mars 2023 - 08:47قراءة: 0 د, 18 ث
      
أكد مصدر من وزارة الخارجية لاذاعة شمس اف ام، اليوم الاربعاء، ان الوزارة تتابع موضوع التونسيين السبعة الذين حكم عليهم في الجزائر بالسجن 5 سنوات بتهمة تهريب مواد غذائية مدعمة .

وشدد نفس المصدر ان الخارجية والسلطات التونسية تحاول العمل على هذا الملف مع السلطات الجزائرية دون التدخل في القضاء الجزائري، لايجاد حل عاجل للملف.

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