علاقات التعاون الثنائي وسبل تطويرها محور اجتماع بودن برئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري

Publié le Mercredi 01 Mars 2023 - 07:01قراءة: 1 د, 9 ث
      
اجتمعت أمس الثلاثاء رئيسة الحكومة نجلاء بودن مع الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري بقصر الحكومة بالقصبة.. ووفق وكالة الأنباء القطرية , جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي وسبل تطويرها ، وفي هذا الصدد أكد الجانبان على تطلع حكومتي البلدين لتطوير التعاون المشترك بما يعزز العلاقات في مختلف المجالات خصوصا في مجالات الاقتصاد والطاقة والصحة والعمل والرياضة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.



يشار الى أن رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، يؤدي زيارة عمل إلى تونس على رأس وفد رسمي ضمّ بالخصوص، وزير العمل ووزير الدولة للشؤون الخارجية ووكيل وزارة التجارة والصناعة بدولة قطر.


وكان رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، أعرب خلال لقائه يوم أمس الثلاثاء بقصر قرطاج ، مع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عن استعداد بلاده لتمويل عدّة مشاريع بتونس أو المساهمة في إنجازها، على غرار منصة الإنتاج بسيدي بوزيد ومستشفى الأطفال بمنوبة، فضلا عن التعاون في المجال الرياضي عبر نقل أحد الملاعب التي احتضنت كأس العالم الأخيرة إلى تونس.

من جانبه لاحظ سعيّد، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الجمهورية، أن العديد من المشاريع الاستثمارية والتنموية بقيت معطّلة، ولا بدّ أن تجد طريقها إلى التطبيق وتجاوز كل العقبات التي تقف حائلا أمام تنفيذها.


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