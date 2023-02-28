سوسة: مواطن يتهم مجهولان اقتحما منزله بقتل ابنه الرضيع

قال المساعد الاول بالمحكمة الإبتدائية بسوسة 2 رشدي بن رمضان، مساء اليوم الثلاثاء 28 فيفري 2023، في تصريح لشمس آف آم ان احد المواطنين اتصل الأسبوع الفارط بوحدات الحرس الوطني ليعلمهم باقتحام مجهولان لمنزله وتسبب احدهما في مقتل ابنه الرضيع.



وفي رواية بن رمضان، فإن المواطن اعلم وحدات الحرس باقتحام منزله من قبل شخصين، حيث أقدم احدهما على تكبيله في حين تجول الثاني في منزله وعلى اثر ذلك انقطع بكاء ابنه الرضيع، ليجده ملقى على الأرض بعد مغادرة المجهولان لمنزله، ثم نقل ابنه إلى المستشفى ليجده قد فارق الحياة.



هذا وأكد بن رمضان انه وبعد حصر ذوي الشبهة، تم إصدار بطاقتي ايداع بالسجن ضدهما في حين انكرا انهما تسببا بالأذى للرضيع.



وأقر المساعد الاول بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 ان الأبحاث مازالت متواصلة وبصدد إجراء الاختبارات والتحاليل لتحرير تقرير الطب الشرعي النهائي الذي سيحدد سبب الوفاة.



