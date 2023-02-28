سيدي بوزيد: الاحتفاظ بشخص احتكر السميد لبيعه لمربي الماشية

سيدي بوزيد: الاحتفاظ بشخص احتكر السميد لبيعه لمربي الماشية

المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد و الناطق الرسمي بها،جابر الغنيمي
Publié le Mardi 28 Février 2023 - 16:58قراءة: 0 د, 22 ث
      
أفاد المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد و الناطق الرسمي بها،جابر الغنيمي في تصريح ل" باب نات" اليوم الثلاثاء 28 فيفري 2023؛ ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتداىية بسيدي بوزيد اذنت بالاحتفاظ بشخص على خلفية ضبطه متحوزا لكميات كبيرة من مادة السميد في مخزن عشوائي باحد ارياف ولاية سيدي بوزيد، كان ينوي التفريط فيها بالبيع كعلف حيواني لمربي الماشية .

وكشف محدثنا انه تم الأذن بحجز كميات السميد واعادة ضخها في السوق.

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