القضاء يجمد جميع ارصدة واموال نقابة اعوان واطارات العدلية

القضاء يجمد جميع ارصدة واموال نقابة اعوان واطارات العدلية

Publié le Mardi 28 Février 2023 - 16:04قراءة: 0 د, 18 ث
      
أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمنستير قرارا يقضي بتجميد كل الأرصدة المالية والبنكية وجميع اموال نقابة أعوان وإطارات العدلية وايضا تجميد أموال وأرصدة أعضاء النقابة وتجميد انتقال ملكية المنقولات والعقارات المملوكة من طرفهم.

وللتذكير فقد اصدر أمس قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمنستير بطاقتي ايداع بالسجن في حق كاتب عام نقابة اعوان واطارات العدلية وأمين مالها على خلفية قضية تعلقت بتبييض الاموال ....


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