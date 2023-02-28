أنا يقظ تندد بملاحقة النشطاء وتطالب بالإفراج الفوري عن وسام الصغير ورفاقه

طالبت منظمة أنا يقظ، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء 28 فيفري 2023، بـ"الإفراج الفوري عن النشطاء وسام الصغير وبثينة الخليفي وأسامة غلام الذين تم اعتقالهم ليلة أمس ووجهت لهم تهمة "الاعتداء على الملك العام" على خلفية شعارات تتعلق بوضع الحريات في تونس".
كما نددت منظمة أنا يقظ بالتمشي التدريجي في التضييق على الحقوق والحريات وملاحقة النشطاء المدنيين والاجتماعيين،" خاصة بعد أن نسف رئيس الجمهورية قيس سعيد ثقافة التبليغ عن الفساد بغلقه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وأصبح يغذي ثقافة الاستوفيدة لقمع النشطاء وتوريطهم في قضايا رأي" وفق نص البيان.
كما نددت منظمة أنا يقظ بالتمشي التدريجي في التضييق على الحقوق والحريات وملاحقة النشطاء المدنيين والاجتماعيين،" خاصة بعد أن نسف رئيس الجمهورية قيس سعيد ثقافة التبليغ عن الفساد بغلقه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وأصبح يغذي ثقافة الاستوفيدة لقمع النشطاء وتوريطهم في قضايا رأي" وفق نص البيان.
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 262459