رئيس الجمهورية يستقبل رئيس مجلس الوزراء القطري

استقبل الرئيس قيس سعيد الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري في القصر الرئاسي بقرطاج صباح اليوم.ووفق وكالة الأنباء القطرية, نقل رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تحيات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، إلى الرئيس التونسي، وتمنياته بدوام التوفيق والسداد وللشعب التونسي بالمزيد من التقدم والرخاء.ومن جانبه، حمل الرئيس التونسي، الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، تحياته لأخيه أمير قطر، وتمنياته بدوام التوفيق والنجاح وللشعب القطري موصول التقدم والازدهار.كما جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتنميتها في شتى المجالات.