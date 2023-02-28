رئيس الجمهورية يستقبل رئيس مجلس الوزراء القطري

رئيس الجمهورية يستقبل رئيس مجلس الوزراء القطري

Publié le Mardi 28 Février 2023 - 14:28قراءة: 0 د, 30 ث
      
استقبل الرئيس قيس سعيد الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري في القصر الرئاسي بقرطاج صباح اليوم.

ووفق وكالة الأنباء القطرية, نقل رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تحيات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، إلى الرئيس التونسي، وتمنياته بدوام التوفيق والسداد وللشعب التونسي بالمزيد من التقدم والرخاء.

ومن جانبه، حمل الرئيس التونسي، الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، تحياته لأخيه أمير قطر، وتمنياته بدوام التوفيق والنجاح وللشعب القطري موصول التقدم والازدهار.

كما جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتنميتها في شتى المجالات.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 262454



En continu...

Toutes les news...
دخول الربيع
الثلاثاء 28 فيفري 2023 | 8 شعبان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:40 18:14 15:43 12:39 06:52 05:26
Babnet
14°
Babnet14°Babnet% 51:الرطــوبة
تونــسBabnet
2.57 كم/س
:الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
14°-814°-817°-611°-714°-8
  • Avoirs en devises
    22094,8

  • (27 fév)
  • Jours d'importation
    95
  •              1 € = 3,33225 DT        1$ =3,14076 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27 fév)   727,5 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


All radio

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
   