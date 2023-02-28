محمد عبو للتوانسة: يزيو مالهيجان العالم يغزرلكم راهي سياسة ومصير عباد موش ماتش كورة

Publié le Mardi 28 Février 2023 - 10:59قراءة: 0 د, 34 ث
      
طالب الوزير السابق محمد عبو في حوار ببرنامج " الماتينال" الذي يبث عبر أمواج إذاعة " شمس اف ام" اليوم الثلاثاء التونسيين بالعقلانية والابتعاد عن حالة " الهيجان" بسبب التوقيفات الاخيرة.
وأضاف " التونسيون يتحدثون عن انتصار بإيقاف رجل الاعمال كمال اللطيف في حين اننا طالبنا بايقافه في 2012 وفق ملفات حقيقية" متابعا " اليوم يتم ايقافه بسبب ملفات واهية وعلاقة مفترضة مع الناشط الفرنسي برنار ليفي".
وتابع موجها كلامه للشعب التونسي " يزيو مالهيجان العالم يغزرلكم راهي سياسة ومصير عباد موش ماتش كورة".
وطالب من يريد الاهتمام بالوضع السياسي ان يقرا عن بعض الملفات ويبتعد عن الانطباعية مضيفا " هاو في اوروبا ماريتش شكون يحكي على السياسة ودولهم لاباس".


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