باشرت صباح أمس الإثنين 27 فيفري2023 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الفضائي المالي بالعاصمة النظر في ملف قضية شبهات فساد حول إبرام صفقة متعلقة بلزمة خاصة بحمل البضائع والحقائب المتعلقة بالسياح والحجيج بمطار تونس ومطار جربة،وفوز أحد رجال الأعمال بها شملت الأبحاث فيها المدير العام الاسبق لديوان الموانئ والمطارات.



وقد انكر المدير العام ما نسب إليه موضحا ان الصفقة المذكورة ابرمت وفق القانون والاجراءات المعمول بها وانه لم يتحصل على أي منفعة شخصية ولم يلحق أي ضرر بالادارة ولم يتسبب لها في أي خسارة .





هذا وانكر المتهم الثاني مانسب اليه من تهم موضحا انه ابرم الصفقة مع ديوان الموانئ والمطارات لنقل الحقاىب والبضائع بمطار تونس قرطاج وفق ما هو معمول به وانه لم يخرق القانون ولم يلحق أي اضرار بالإدارة.





ورافع محامي في حق موكله وهو المدير العام الاسبق لديوان الموانئ والمطارات، وبين ان موكله تمتع بقانون المصالحة الادارية وانه لم يتحصل على أي منفعة تذكر،وانه لم يلحق أي ضرر للإدارة ، ولم يخالف التراتيب وان الصفقة تمت وفق القانون وانه تم عرضها على سلطة الاشراف ولجنة الصفقات،مطالبا بصفة احتياطية بالحكم بعدم سماع الدعوى مشيرا الى انه بخصوص الاختبار الذي بين تنزيل مبلغ 360 الف دينار في حساب موكله فهو من موارد بيع منزله كما طالب ايضا بايقاف المحاكمة بموجب قانون المصالحة الادارية خاصة وان موكله موظف.





وبين محامي في حق المتهم الثاني انه يطعن في قرار نتيجة الاختبار ، لصدوره خارج نطاق التعهد ،وتمسك بقرار الدائرة التعقيبية المتعلق بتمتيع موكله بقانون المصالحة الادارية موضحا ان الصفقة موضوع قضية الحال فالسة ،مبينا ان ديوان الموانئ الجوية يتصرف في خدمة غير مربحة وهي نقل البضائع،ان الصفقة لم تؤدي الى أرباح وان موكله لم يحقق أي منفعة طالبا الحكم بعدم سماع الدعوى وايقاف المحاكمة في حقه بموجب قانون المصالحة الادارية.



وقد طلب المتهمين الحكم بعدم سماع الدعوى وتفعيل قانون المصالحة .





وقد قررت المحكمة بعد المفاوضة الحكم بايقاف المحاكمة بموجب قانون المصالحة الادارية في حق المدير العام الاسبق لديوان الموانئ والمطارات والمتهم الثاني.



