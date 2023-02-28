أفادت المحامية وفاء الشاذلي في تدوينة عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك انه تم إيقاف وزير البيئة السابق رياض الموخر في قضية رشوة وفساد متعلقة بصفقة سيارات " الماهيندرا".
وفاء الشاذلي: تم إيقاف وزير البيئة السابق رياض الموخر
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