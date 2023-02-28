وفاء الشاذلي: تم إيقاف وزير البيئة السابق رياض الموخر

Publié le Mardi 28 Février 2023 - 09:11قراءة: 0 د, 12 ث
      
أفادت المحامية وفاء الشاذلي في تدوينة عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك انه تم إيقاف وزير البيئة السابق رياض الموخر في قضية رشوة وفساد متعلقة بصفقة سيارات " الماهيندرا".



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 262436



En continu...

Toutes les news...
دخول الربيع
الثلاثاء 28 فيفري 2023 | 8 شعبان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:40 18:14 15:43 12:39 06:52 05:26
Babnet
Babnet13°Babnet% 66:الرطــوبة
تونــسBabnet
6.17 كم/س
:الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
13°-714°-716°-613°-814°-8
  • Avoirs en devises
    22094,8

  • (27 fév)
  • Jours d'importation
    95
  •              1 € = 3,33225 DT        1$ =3,14076 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27 fév)   727,5 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


All radio

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
   