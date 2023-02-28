وفاء الشاذلي: تم إيقاف وزير البيئة السابق رياض الموخر

أفادت المحامية وفاء الشاذلي في تدوينة عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك انه تم إيقاف وزير البيئة السابق رياض الموخر في قضية رشوة وفساد متعلقة بصفقة سيارات " الماهيندرا".







