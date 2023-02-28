"هيومن رايتس ووتش" تدعو إلى إعادة القضاة ووكلاء الجمهورية المعزولين

Publié le Mardi 28 Février 2023 - 09:06قراءة: 0 د, 29 ث
      
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير لها، نُشر أمس الاثنين ، إن الرئيس التونسي، قيس سعيّد، "يكثف هجماته ضد استقلال القضاء" في إطار حملة أعلن عنها ضد الفساد.

وطالبت المنظمة الحقوقية، السلطات التونسية بإعادة القضاة ووكلاء الجمهورية الذين تم عزلهم "تعسفا" بصفة فورية.
وقالت مديرة شؤون تونس في "هيومن رايتس ووتش"، سلسبيل شلالي، "تعكس هذه الضربات لاستقلال القضاء تصميم الحكومة على إخضاع وكلاء الجمهورية والقضاة للسلطة التنفيذية، على حساب حق التونسيين في محاكمة عادلة أمام قضاة مستقلين ونزيهين.. ينبغي ألّا تُستخدم مكافحة الفساد لأغراض سياسية وأن تتم في إطار الامتثال لسيادة القانون".

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 262435



En continu...

Toutes les news...
دخول الربيع
الثلاثاء 28 فيفري 2023 | 8 شعبان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:40 18:14 15:43 12:39 06:52 05:26
Babnet
10°
Babnet13°Babnet% 71:الرطــوبة
تونــسBabnet
4.12 كم/س
:الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
13°-714°-716°-613°-814°-8
  • Avoirs en devises
    22094,8

  • (27 fév)
  • Jours d'importation
    95
  •              1 € = 3,33225 DT        1$ =3,14076 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27 fév)   727,5 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


All radio

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
   