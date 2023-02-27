الحزب الجمهوري: إيقاف وسام الصغير وبثينة خليفي وأسامة غلام

الحزب الجمهوري: إيقاف وسام الصغير وبثينة خليفي وأسامة غلام

Publié le Lundi 27 Février 2023 - 22:28قراءة: 0 د, 16 ث
      
أعلن الحزب الجمهوري، يوم الإثنين، في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية بالـ"فايسبوك"، إيقاف وسام الصغير وبثينة خليفي وأسامة غلام في مركز النصر 1، موضّحًا أن عملية الإيقاف جاءت على خلفية "تاغ" يدعو إلى إطلاق سراح الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 262433



En continu...

Toutes les news...
دخول الربيع
الثلاثاء 28 فيفري 2023 | 8 شعبان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:40 18:14 15:43 12:39 06:52 05:26
Babnet
Babnet12°Babnet% 81:الرطــوبة
تونــسBabnet
3.6 كم/س
:الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
12°-713°-716°-614°-714°-9
  • Avoirs en devises
    22094,8

  • (27 fév)
  • Jours d'importation
    95
  •              1 € = 3,33225 DT        1$ =3,14076 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27 fév)   727,5 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


All radio

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
   