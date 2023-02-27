الحزب الجمهوري: إيقاف وسام الصغير وبثينة خليفي وأسامة غلام

أعلن الحزب الجمهوري، يوم الإثنين، في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية بالـ"فايسبوك"، إيقاف وسام الصغير وبثينة خليفي وأسامة غلام في مركز النصر 1، موضّحًا أن عملية الإيقاف جاءت على خلفية "تاغ" يدعو إلى إطلاق سراح الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي.







