الصافي سعيد: تضخيم ملف برنار ليفي فايسبوكيات وماعندوش انقلابات في جيبو

قال النائب السابق الصافي سعيد في حوار عبر أمواج اذاعة الديوان أف أم أن هنالك تضخيم لملف الفرنسي برنار ليفي لأهداف سياسية.
واضاف " هذا كلام فايسبوكيات لا دليل عليه والرجل مهتم الان بملف اوكرانيا" متابعا " الرجل لا يملك انقلابات في جيبه لكي يعرضها على الناس".
وأشار إلى أن الموقوفين لا يملكون ميليشيات او قبائل او أسلحة للتعويل عليهم في انقلابات ومؤامرات".
وختم قائلا " اعتقد ان الوضع في تونس يشير إلى غياب تام للعقل والمنطق".
الفيديو الدقيقة 7و30ث
واضاف " هذا كلام فايسبوكيات لا دليل عليه والرجل مهتم الان بملف اوكرانيا" متابعا " الرجل لا يملك انقلابات في جيبه لكي يعرضها على الناس".
وأشار إلى أن الموقوفين لا يملكون ميليشيات او قبائل او أسلحة للتعويل عليهم في انقلابات ومؤامرات".
وختم قائلا " اعتقد ان الوضع في تونس يشير إلى غياب تام للعقل والمنطق".
الفيديو الدقيقة 7و30ث
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