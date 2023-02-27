الصافي سعيد: تضخيم ملف برنار ليفي فايسبوكيات وماعندوش انقلابات في جيبو

الصافي سعيد: تضخيم ملف برنار ليفي فايسبوكيات وماعندوش انقلابات في جيبو

Publié le Lundi 27 Février 2023 - 17:48قراءة: 0 د, 25 ث
      
قال النائب السابق الصافي سعيد في حوار عبر أمواج اذاعة الديوان أف أم أن هنالك تضخيم لملف الفرنسي برنار ليفي لأهداف سياسية.
واضاف " هذا كلام فايسبوكيات لا دليل عليه والرجل مهتم الان بملف اوكرانيا" متابعا " الرجل لا يملك انقلابات في جيبه لكي يعرضها على الناس".
وأشار إلى أن الموقوفين لا يملكون ميليشيات او قبائل او أسلحة للتعويل عليهم في انقلابات ومؤامرات".
وختم قائلا " اعتقد ان الوضع في تونس يشير إلى غياب تام للعقل والمنطق".

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