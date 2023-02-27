إيقاف تونسيين في الجزائر بتهمة تهريب المواد الغذائية المدعمة : التخفيف من الحكم

مثل اليوم أمام القضاء الجزائري، 7 تونسيين وجزائريْين محكوم عليهم ب10سنوات سجن بتهمة تهريب المواد الغذائية المدعمة وذلك بعد تأجيل الجلسة التي كانت مبرمجة ليوم13فيفري الجاري .



وأقرّت المحكمة بتخفيف الحكم ل 5سنوات سجنا وفق رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير.



هذا وإستنكر المرصد هذه العقوبة ،مؤكدا أنه سيعمل على تعقيب الحكم بالتنسيق مع كل الأطراف.كما دعا السلطات التونسية للتدخل الفوري لدى نظريتها الجزائرية للإفراج عن الموقوفين.





