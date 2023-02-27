اليوم .. نزول جمرة الماء

اليوم .. نزول جمرة الماء

Publié le Lundi 27 Février 2023 - 07:11قراءة: 0 د, 24 ث
      
يتزامن اليوم الاثنين 27 فيفري 2023 مع نزول جمرة الماء حسب التقويم الفلاحي وقال المعهد الوطني للرصد الجوي إن هذه الفترة تدوم يوما واحدا من كل عام.

ومن مميزات هذا اليوم أن ماء البحر والأودية يصبح دافئا وتزول منه البرودة تماما هذا وشارف فصل الشتاء عن الانتهاء، إلا أن دخول الربيع لا يعني توقف الرياح ونزول الامطار، إذ مازال هناك “فورار”، وهي مرحلة انتقالية من فصل الشتاء البارد الى فصل الربيع نسبي البرودة و يكون طبيعيا يوم 28 فيفري من كل سنة.

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نزول جمرة الماء
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