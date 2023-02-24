ايناس الحراث : الإحتفاظ ببشير العكرمي من جديد

أفادت المحامية ايناس الحراث مساء يوم الجمعة أنه تم الاحتفاظ بوكيل الجمهورية الأسبق للمحكمة الابتدائية بتونس والقاضي المعفى بشير العكرمي من جديد من نفس الجهة القضائية التي أذنت بابقائه بحالة سراح.





وقالت في تدوينة على حسابها بموقع فايسبوك ان وحدة مكافحة الارهاب قامت بإعتقاله و نقله في سيارة أمنية عادية الى بوشوشة رغم حالته الصحية الكارثية و رغم معارضة الأطباء وذلك بعد إخراج الحماية المدنية و سيارة الإسعاف التي تم استدعاءها للغرض و المحامين و عائلة البشير العكرمي من مستشفى الرازي.



وكان وكيل الجمهورية الأسبق لدى المحكمة الابتدائية بتونس والقاضي المعفى بشير العكرمي، أطلق من مستشفى الرازي بمنوبة، نداء استغاثة إلى المنظمات الوطنية والدولية والإقليمية للتدخل ووضع حدّ لما وصفه بـ"المهزلة"، على حدّ تعبيره



وقال العكرمي، في فيديو نشره على موقع فيسبوك، إن "الوحدات الأمنية متجمعة ويبدو أنه سيقع اختطافي من جديد.."



وأضاف أنه، الآن، في حالة سراح وأن الطبيب الذي باشر وضعيته الصحية منحه شهادة طبية تفيد بضرورة خضوعه للمراقبة الطبية المستمرة.





