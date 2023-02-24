فرنسا تعرب عن 'قلقها إزاء الاعتقالات وتدعو تونس إلى احترام الحريات الفردية والعامة

Publié le Vendredi 24 Février 2023 - 19:28قراءة: 0 د, 20 ث
      
أعربت فرنسا عن "قلقها العارم إزاء مجموعة الاعتقالات الحديثة في تونس".

ودعت الخارجية الفرنسية عبر موقعها الالكتروني ، اليوم الجمعة 24 فيفري 2023، السلطات التونسية إلى الحرص على احترام الحريات الفردية والحريات العامة، ولا سيّما حرية التعبير.

واشارت الخارجية الفرنسية الى ان تونس تحرز تقدمًا ملحوظًا في مجال سيادة القانون والحريات العامة منذ عام 2011، مشددة على ضرورة صون هذه المكتسبات الديمقراطية.

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