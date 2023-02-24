وزير الإقتصاد يؤكد على قدرة الكفاءات الشابة في كسب رهانات إقتصاد المعرفة.

أشرف وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد عشية الخميس 23 فيفري 2023 بمدينة الثقافة على إختتام فعاليات مهرجان ريادة الأعمال الذي تنظمه مؤسسة TPM بالشراكة مع وكالة النهوض بالصناعة والتجديد تحت شعار " النساء القياديات و رائدات الأعمال ".



وبيّن سمير سعيّد بالمناسبة ان تحسين مناخ الأستثمار والأعمال يمثل أحد ابرز الأولويات التي ركزت عليها الحكومة التونسية في برامج عملها و هو ما تعكسه جملة الإجراءات التى تم إقرارها فى إطار البرنامج الوطنى للإصلاحات و ما جاء في الإستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الأعمال من إجراءات هامة إضافة الى ما إنبثق عن جلسات التجديد من مخرجات وما سجله مسار حذف التراخيص الخاصة بعديد الأنشطة الإقتصادية من تقدم وغيرها من الإجراءات الأخري ، مشيرا في هذا السياق إلى ان معظم هذه الإصلاحات والإجراءات قد تم العمل عليها وبلورتها في إطار تشاركي بين القطاع العام والقطاع الخاص.



وتطرق الوزير فى ذات الإطار إلى أهمية ترسيخ ثقافة المبادرة الخاصة وريادة الأعمال لدي الشباب لا سيما المرأة ، مؤكدا على ما يتميز به الشباب التونسي وخاصة خريجي التعليم العالي من كفاءة عالية وقدرة على الإبتكار والتجديد والتفاعل الإيجابي مع المستجدات العلمية و التكنولوجية.

وبيّن سمير سعيّد ان الحكومة واعية بالإشكاليات التى تعترض المستثمرين و باعثي المشاريع خاصة على مستوي تشعب الإجراءات والقوانين و العوائق البيروقراطية المعطلة هذا الى جانب الصعوبات المعترضة للنفاذ إلى التمويل ، مؤكدا الحرص على مواصلة الجهود من قبل كافة الأطراف ذات العلاقة لإزالة هذه العوائق ومزيد تبسيط الإجراءات و الخدمات ورقمنتها حتى تتوفر الظروف الملائمة والمحفزة للإستثمار وبعث المشاريع.

وأشار سمير سعيّد إلى ان الإقبال الكبير المسجل من قبل الشباب على هذه التظاهرة والمشاركة المكثفة في فعالياتها من المؤسسات الناشئة وهياكل الدعم ومؤسسات التمويل وما لمسه لديهم من حماس ورغبة فى مزيد تطوير الأعمال وتوسيعها ، هي دلائل تعكس وعي الجميع وخاصة الشباب بأهمية مواكبة العصر والإنخراط فى إقتصاد المعرفة و التعويل على الذات فى بناء مستقبل واعد.

هذا وقام الوزير قبل إختتام فعاليات التظاهرة بزيارة اجنحة الصالون حيث تعرف على انشطة المؤسسات الناشئة المشاركة وهياكل الدعم و كذلك المؤسسات المالية.

كما كانت الزيارة مناسبة لتبادل الاراء مع رواد ورائدات الأعمال والتعرف على مشاغلهم ومقترحاتهم لتسهيل أنشطتهم و مزيد تطويرها بما يمكنهم من المساهمة بفاعلية اكبر في دعم المنظومة الإقتصادية الوطنية.





