بودربالة محذّرا من المهاجرين الأفارقة: بيان الرئاسة نداء للشعب ليكون حذرا باش ما نجيوش في ليلة ونهار نلقاو بن قردان يحبو يردّوها امارة

عبّر الجمعة 24 فيفري، العميد السابق للمحامين والفائز بمقعد في البرلمان الجديد ابراهيم بودربالة عن تبنيه لما ورد في بيان رئاسة الجمهورية بخصوص المهاجرين الأفارقة معتبرا انه لا يتضمن اي نزعة عنصرية.
واعتبر بودربالة أن البيان جاء في سياق دخول عدد مهول من المهاجرين الأفارقة مشيرا الي ان ذلك يمثل خطرا على البلاد ويستوجب اجراءات عاجلة.
وحذّر بودربالة من سيناريو داعش التي قامت في ليلة ونهار حسب تعبيره وقال "نشوفو الجريمة العابرة للحدود واستراتيجيا عالمية وشفنا في سوريا والعراق داعش قامت وولات عندها جيش معدات أكثر من الجيوش النظامية".
وأضاف في نفس السياق " بيان الرئاسة جاء في اطار الحرص على سلامة البلاد وتوجيه نداء للشعب حتى يكون حذر باش ما نجيوش في ليلو نهار كيما نلقاو بن قردان يحبو يردوها امارة".
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، دعا يوم الثلاثاء خلال ترؤسه بقصر قرطاج، اجتماعا لمجلس الأمن القومي ، لاتخاذ اجراءات عاجلة لوضع حد وبسرعة لظاهرة توافد أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء على تونس، معتبرا أن هذا الوضع "غير طبيعي"، ومؤكدا أن جحافل المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء مازالت مستمرة، مع ما تؤدي إليه من عنف وجرائم وممارسات "غير مقبولة"، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
الفيديو: بداية من الدقيقة 28:00
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، دعا يوم الثلاثاء خلال ترؤسه بقصر قرطاج، اجتماعا لمجلس الأمن القومي ، لاتخاذ اجراءات عاجلة لوضع حد وبسرعة لظاهرة توافد أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء على تونس، معتبرا أن هذا الوضع "غير طبيعي"، ومؤكدا أن جحافل المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء مازالت مستمرة، مع ما تؤدي إليه من عنف وجرائم وممارسات "غير مقبولة"، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
واعتبر بودربالة أن البيان جاء في سياق دخول عدد مهول من المهاجرين الأفارقة مشيرا الي ان ذلك يمثل خطرا على البلاد ويستوجب اجراءات عاجلة.
وحذّر بودربالة من سيناريو داعش التي قامت في ليلة ونهار حسب تعبيره وقال "نشوفو الجريمة العابرة للحدود واستراتيجيا عالمية وشفنا في سوريا والعراق داعش قامت وولات عندها جيش معدات أكثر من الجيوش النظامية".
وأضاف في نفس السياق " بيان الرئاسة جاء في اطار الحرص على سلامة البلاد وتوجيه نداء للشعب حتى يكون حذر باش ما نجيوش في ليلو نهار كيما نلقاو بن قردان يحبو يردوها امارة".
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، دعا يوم الثلاثاء خلال ترؤسه بقصر قرطاج، اجتماعا لمجلس الأمن القومي ، لاتخاذ اجراءات عاجلة لوضع حد وبسرعة لظاهرة توافد أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء على تونس، معتبرا أن هذا الوضع "غير طبيعي"، ومؤكدا أن جحافل المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء مازالت مستمرة، مع ما تؤدي إليه من عنف وجرائم وممارسات "غير مقبولة"، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
الفيديو: بداية من الدقيقة 28:00
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، دعا يوم الثلاثاء خلال ترؤسه بقصر قرطاج، اجتماعا لمجلس الأمن القومي ، لاتخاذ اجراءات عاجلة لوضع حد وبسرعة لظاهرة توافد أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء على تونس، معتبرا أن هذا الوضع "غير طبيعي"، ومؤكدا أن جحافل المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء مازالت مستمرة، مع ما تؤدي إليه من عنف وجرائم وممارسات "غير مقبولة"، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
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