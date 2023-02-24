فظيع... في بن عروس: يشد وثاق تلميذة يغتصبها ويصورها بهاتفه الجوال

Publié le Vendredi 24 Février 2023 - 16:52قراءة: 0 د, 25 ث
      
تمكن اعوان الوحدة المركزية المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل والوقاية الاجتماعية بإدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني ببن عروس أول أمس واثر تعهدهم بالبحث في قضية عدلية تعلقت بالإغتصاب و التهديد بما يوجب عقابا جنائيا" تضررت فيها تلميذة تمكنوا من القبض على الفاعل وهو كهل في العقد الرابع وبالتحري معه اعترف بما نسب إليه مؤكدا انه تعمد تكبيل يديها و الإعتداء عليها جنسيا و توثيق العملية بواسطة هاتفه الجوال قصد إبتزازها لتلبية رغباته.

بإستشارة النيابة العمومية أذنت بإتخاذ ما يتعين في شأنه.

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