بسام الطريفي: لدي معطيات مؤكدة بان ملفات الموقوفين فارغة

Publié le Vendredi 24 Février 2023 - 13:53قراءة: 0 د, 36 ث
      
قال رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي في حوار عبر أمواج إذاعة " اي اف ام" اليوم الجمعة أن لديه معطيات من محامين ثقاة بان ملفات الكثير من الموقوفين " فارغة".
وأضاف الطريفي " ما أثار دهشتي فعلا هي العمليات الاستعراضية أثناء مداهمة بعض منازل المعارضين متابعا " هل تعتقد انه لو وجهت دعوة لامين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي سيرفض الحضور".

وكانت تونس شهدت مؤخرا ايقاف عدد من الشخصيات من بينها لزهر العكرمي ونور الدين البحيري وخيام التركي وعبد الحميد الجلاصي و مدير اذاعة موزاييك نور الدين بوطار ورجل الأعمال كمال اللطيف وعصام الشابي وشيمة عيسى وجوهر مبارك والقاضيين المعزولين بشير العكرمي والطيب راشد.


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