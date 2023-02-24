محامي رئيس نقابة أعوان وإطارات العدلية: والي بن عروس غالط الرئيس بشان املاك موكلي

محامي رئيس نقابة أعوان وإطارات العدلية: والي بن عروس غالط الرئيس بشان املاك موكلي

Publié le Vendredi 24 Février 2023 - 10:59قراءة: 0 د, 29 ث
      
أكد محمد علي بوشيبة محامي حطاب بن عثمان رئيس نقابة أعوان وإطارات العدلية في مداخلة عبر أمواج إذاعة "إي أف أم" اليوم الجمعة أن ما قاله رئيس الجمهورية قيس سعيد بخصوص امتلاك موكله قطعة أرض في المحمدية يقدر ثمنها بنحو 300 ألف دينار عار من الصحة.
وقال المحامي أن رئيس الدولة جاءته المعلومة من والي بن عروس " لأنه لا أحد من القضاة عاين القيمة المالية للعقار الذي يمتلكه بن عثمان".
وتابع المحامي"من مدّ رئيس الجمهورية بتلك المعلومات قد غالطه".

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