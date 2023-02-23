السفير جوي هود: التعاون الاستخباراتي والمعلوماتي بين تونس والولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب مستمر.

Publié le Jeudi 23 Février 2023 - 11:15قراءة: 0 د, 24 ث
      
أكدّ السفير الأمريكي الجديد بتونس جوي هود في حوار مع صحيفة الصباح في عددها الصادر اليوم الخميس 23 فيفري 2023 أن التعاون الاستخباراتي والمعلوماتي بين تونس والولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب مستمر.

وأقرّ السفير بتراجع المساعدات الأمريكية العسكرية، قائلا إن بلاده تريد أن يتبيّن لها توجّهات تونس وشكل الديمقراطية فيها في المستقبل، حتى تفهم طبيعة المساعدات المطلوبة، على حد قوله.

واعتبر السفير الأمريكي أن حكومة الرئيس جو بادين لا تعتمد ضمانات القروض في التعامل مع أي دولة، وفق تصريحه.

المصدر- شمس

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