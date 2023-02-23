بطاقة إيداع بالسجن في حق وليد جلاد

أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي في ساعة متأخرة من ليلة أمس الأربعاء بطاقة ايداع بالسجن في حق النائب السابق عن البرلمان المنحل وليد الجلاد من أجل تهمة تبييض الأموال وفق اذاعة موزاييك.



وقرر قاضي التحقيق الابقاء بحالة سراح على متهم ثان تم ايقافه صحبة وليد الجلاد مع عرضه على القيس وتحجير السفر عليه.



وجدير بالتذكير بأنه سبق أن تم ايقاف وليد الجلاد من داخل منزله بتعليمات من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس.



المصدر موزاييك



