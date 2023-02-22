ايقاف الامين العام للحزب الجمهوري من قبل قوات أمنية

ايقاف الامين العام للحزب الجمهوري من قبل قوات أمنية

Publié le Mercredi 22 Février 2023 - 19:04قراءة: 0 د, 35 ث
      
أعلن الحزب الجمهوري في بلاغ مقتضب، مساء اليوم الاربعاء، على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، عن إيقاف أمينه العام عصام الشابي، من طرف أعوان أمن تابعين لشرطة مكافحة الإرهاب.

بدوره، نشر المحامي رضا بلحاج تدوينة على صفحته بشبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، جاء فيها أنه تمت مداهمة منزل الشابي من قبل قوات الأمن.

يذكر ان الايام الاخيرة، شهدت ايقاف عدد من الشخصيات السياسية ورجال اعمال ونواب سابقين ومحامين ونقابيين واعلاميين، في إطار حملة "تكريس العدالة والمحاسبة" التي أطلقها رئيس الدولة قيس سعيّد.

وكان سعيّد أكد في مناسبات عديدة أن الموقوفين هم "إرهابيون"، واتهمهم بالتآمر لتقويض الدولة والتلاعب بأسعار المواد الغذائية لإثارة الفتن والاحتقان الاجتماعي.


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