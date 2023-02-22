مجدي الكرباعي يعلن مقاطعة اذاعة شمس بسبب تصريح عنصري للكرونيكور مهدي المناعي

مجدي الكرباعي يعلن مقاطعة اذاعة شمس بسبب تصريح عنصري للكرونيكور مهدي المناعي

Publié le Mercredi 22 Février 2023 - 17:27قراءة: 0 د, 42 ث
      
أعلن الاربعاء 22 فيفري، النائب السابق مجدي الكرباعي عن مقاطعة اذاعة شمس أف ام الي حين تقديمها اعتذارا رسميا بسبب ما اعتبرعا تصريحات عنصرية لكرونيكور الاذاعة مهدي المناعي.

وقال الكرباعي " يا مهدي العنصرية ليست وجهة نظر ، لا أعرف كيف سمحت Shems FM (page officielle) لك تقول الكلام هذاكا و أنا مجدي الكرباعي أعلن مقاطعتي لإذاعة شمس أفم ، لا أستمع و لا أتدخل فيها من اليوم ، إلى أن تقدم إعتذار رسمي و تحذف الفيديو.

يذكر ان الكرونيكور المذكور صرح بان تواجد الافارقة في تونس يشكل تهديدا كبيرا للامن القومي حسب تقديره معتبرا انهم يزاحمون الشباب التونسي في مواطن الشغل ويستهلكون المواد الاساسية المدعمة ويتسببون في عمليات اجرامية حسب تصريحه

الفيديو الدقيقة 14:00





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