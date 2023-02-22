انتقد الاربعاء 22 فيفري، كرونيكور اذاعة اي اف ام، بلاغ رئاسة الجمهورية الصادر ليلة الثلاثاء والمتعلق بوجود خطر محدق ومشكلة تهدد كيان الدولة يتمثل في مخطط اجرامي لتوطين الافارقة فيها.
وشبه الزغيدي خطاب رئيس الجمهورية بخطاب الحركات العنصرية المتطرفة التي تميز بين الناس على اساس عرقي
على غرار مارين لوبان وايريك زيمور ودونالد ترامب.
وقال مستنكرا "تونس التي لديها الاف المهاجرين تتحدث عن الهجرة وطرد المهاجرين" وختم الزغيدي مداخلته بالقول " بعدما حرض الرئيس على ابناء وطنه اليوم يحرض على ابناء قارته".
وشبه الزغيدي خطاب رئيس الجمهورية بخطاب الحركات العنصرية المتطرفة التي تميز بين الناس على اساس عرقي
على غرار مارين لوبان وايريك زيمور ودونالد ترامب.
وقال مستنكرا "تونس التي لديها الاف المهاجرين تتحدث عن الهجرة وطرد المهاجرين" وختم الزغيدي مداخلته بالقول " بعدما حرض الرئيس على ابناء وطنه اليوم يحرض على ابناء قارته".
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