بسبب بيان الرئاسة حول المهاجرين من افريقيا، مراد الزغيدي يشبّه خطاب قيس سعيد بخطاب مارين لوبان وايريك زيمور

بسبب بيان الرئاسة حول المهاجرين من افريقيا، مراد الزغيدي يشبّه خطاب قيس سعيد بخطاب مارين لوبان وايريك زيمور

Publié le Mercredi 22 Février 2023 - 12:10قراءة: 0 د, 30 ث
      
انتقد الاربعاء 22 فيفري، كرونيكور اذاعة اي اف ام، بلاغ رئاسة الجمهورية الصادر ليلة الثلاثاء والمتعلق بوجود خطر محدق ومشكلة تهدد كيان الدولة يتمثل في مخطط اجرامي لتوطين الافارقة فيها.

وشبه الزغيدي خطاب رئيس الجمهورية بخطاب الحركات العنصرية المتطرفة التي تميز بين الناس على اساس عرقي
على غرار مارين لوبان وايريك زيمور ودونالد ترامب.

وقال مستنكرا "تونس التي لديها الاف المهاجرين تتحدث عن الهجرة وطرد المهاجرين" وختم الزغيدي مداخلته بالقول " بعدما حرض الرئيس على ابناء وطنه اليوم يحرض على ابناء قارته".


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