ايريك زيمور يدعو فرنسا الي السير على خطى قيس سعيد في محاربة المهاجرين

نشر الاربعاء 22 فيفري، ايريك زيمور في صفحته الرسمية على الفايسبوك الخبر المتعلق بالاجراءات التي أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد الثلاثاء على ضرورة اتخاذها لمجابهة "ظاهرة المهاجرين الغير نظاميين القادمين من افريقيا".



وقال زيمور في تدوينته ان دول المغرب العربي بأنفسهم بدأوا يدقون ناقوس الخطر أمام ظاهرة الهجرة وها هي تونس تريد اتخاذ اجراءات عاجلة لحماية شعبها داعيا الي ضرورة ان تسير فرنسا على نفس الطريق لمجابهة الهجرة.



يذكر ان الرئيس قيس سعيد أكد الثلاثاء خلال اجتماع مجلس الامن القومي على ضرورة اتخاذ اجراءات عاحلة لمعالحة ظاهرة المهاجرين غير النظاميين من افريقيا جنوب الصحراء مشيرا الي وجود مخطط اجرامي لتوطينهم في تونس.







