تمكّن أول أمس اعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران واثر عمليات رصد ومتابعة من الكشف عن شبكة دولية تنشط في تهريب وترويج المخدّرات بين الدول يتزعمها شاب من جنسية إحدى الدول المجاورة وقدتم التعريف بأحدهم والقبض عليه بجهة حي إبن خلدون بعد نصب كمين محكم له.



وبالتحري معه تبيّن وأن الشبكة المذكورة تستغل منزل على وجه الكراء بحدائق المنزه لإخفاء كميات كبيرة من الأقراص المخدّرة، ليقع بعد التنسيق مع النيابة العمومية مداهمة المنزل المذكور أين تم القبض على نفرين من جنسية دولة مجاورة وحجز أكياس بلاستيكية تحتوي على إجمالي 30 ألف قرص مخدّر من مختلف الأنواع.



باستشارة ممثل النيابة العمومية، أذن بالإحتفاظ بجميع الأطراف والأبحاث متواصلة للكشف عن بقية أفراد الشبكة.



